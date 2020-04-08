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Van polisi sokak hayvanlarını unutmadı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına için yiyecek desteği verdi.

08.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:56
Van polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına için yiyecek desteği verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Türkiye'de korona virüs pandemisinin yayılmasını önlemek için birçok tedbir alınırken, iş yerlerinin kapanmasıyla aç kalma olasılığı bulunan sokak hayvanları da unutulmadı. Bu kapsamda sokak hayvanlarına yiyecek desteği veren polis ekipleri, verdikleri mesajla da büyük takdir topladı.

Van Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü olarak restoranda kalan yemekleri çöpe atmadıklarını ifade eden polisler, "Bunu atık yemek olarak sokak hayvanlarına dağıtıyoruz. Hayvanların bizlere bizlerinde onları ihtiylacımız olduğunu unutmayalım. Hayvanlar insanların en iyi dostudur. Doğada her canlının yaşama hakkı vardır. lütfen biraz daha duyarlı olalım. Hayvanlarımız için evlerimizin iş yerlerimizin önüne yiyecek koymak zor değildir" mesajı verdiler. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van Emniyet Müdürlüğü, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel
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