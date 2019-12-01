Van polisi tombalacılara göz açtırmadı

Emniyet Müdürlüğünce "tombala" adı altında kumar oynayanlara yönelik 11 ayda 198 operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde iş yerlerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 1 Ocak-28 Kasım tarihleri arasında çeşitli adreslere gerçekleştirdiği 198 operasyonda, 16 tombala makinesi ele geçirdi, 8 iş yerini kumar oynattığı gerekçesiyle mühürledi.

"Tombala" adı altında kumar oynattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 67 kişiden 53'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu operasyonlarda kumar oynayan 2 bin 774 kişiye 887 bin 680 lira ceza kesilirken, el konulan 21 bin 800 lira ise kamuya aktarıldı.

Operasyonlarda çok sayıda tombala topu, kartlar ve pullara da el konuldu.

Kaynak: AA