Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van polisinden, ele geçirdiği kaçak sigaralarla "Evde kal" çağrısı

Van'da polis ekipleri, ele geçirdikleri gümrük kaçağı sigaralarla "Evde kal" yazarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara çağrıda bulundu.

08.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:00
Van polisinden, ele geçirdiği kaçak sigaralarla
Van 'da polis ekipleri, ele geçirdikleri gümrük kaçağı sigaralarla "Evde kal" yazarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara çağrıda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Özalp kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine iki kamyoneti durdurdu.

Aramada ele geçirilen 5 bin 550 paket gümrük kaçağı sigaraya el koyan ekipler, sürücüler R.V ve M.E.D. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yaptı.
Polisler, ele geçirilen kaçak sigaralardan "Evde kal" yazarak salgına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Van, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Van polisinden, ele geçirdiği kaçak sigaralarla 'Evde kal' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:51: İş adamı, ihtiyaç sahiplerinin market borcunu kapattı - Haber 12:50: Fransa'dan geldi Türkiye'de koronayı yendi - Haber 12:50: "ABD, Dünya Sağlık Örgütü kurallarına uymuyor" - Haber 12:50: Nafi Güral: "Gelecekle ilgili karamsarlığa ve umutsuzluğa düşmemeliyiz" - Haber 12:50: İspanya'da turizme korona darbesi - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını açıkladı - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler