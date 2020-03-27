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Van Polisinden koronavirüs tedbirleri kapsamında anlamlı paylaşım

VAN Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları koronavirüse karşı tedbir alması yönünde uyaran bir görüntü paylaştı.

27.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:10
Van Polisinden koronavirüs tedbirleri kapsamında anlamlı paylaşım

VAN Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları koronavirüse karşı tedbir alması yönünde uyaran bir görüntü paylaştı. Görüntülerde, polis ekipleri vatandaşlara evde kal uyarısında bulunarak, açıklanan 14 kurala ve İçişleri Bakanlığı açıklamalarında uymalarını istedi.VAN Emniyet Müdürlüğü korona virüse karşı vatandaşları uyaran bir görüntü paylaştı. Görüntülerde, bir çok birimdeki polis ekipleri ve emniyet personeli vatandaşlara evde kal uyarısında bulundu. Vatandaşların, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 kurala dikkat etmelerinin istendiği görüntülerde, İçişleri Bakanlığınca yapılan tedbir ve duyurular vurgulandı. Görüntülerde ayrıca, polislerin talimatları doğrultusunda tepki veren Şila isimli özel eğitimli narkotik köpeğine de yer verildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Van Polisinden koronavirüs tedbirleri kapsamında anlamlı paylaşım - Haberler

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