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Van polisinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği

Van'da polis ekipleri, sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulundu.

08.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:32
Van polisinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği
Van 'da polis ekipleri, sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, restoran, park ve bahçelerdeki yoğunluğun azalmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Polisevi restoran ve yemekhanesinden temin etikleri yemekleri kanatlı hayvanlar ile kedi ve köpeklerin yoğun olduğu noktalara bırakan polisler, çektikleri videoyla da sokak hayvanlarına sahip çıkılması çağrısında bulundu.
Polisler, videoda, "Hayvanların bize, bizim de onlara ihtiyacımızın olduğunu unutmayalım.", "Hayvanlar insanların en iyi dostudur.", "Doğada her canlının yaşama hakkı vardır.", "Evlerin ve iş yerlerinin önlerine bir kap su ve bir kap yemek bırakmak zor değil, lütfen onları da düşünün." diyerek duyarlılık çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Van, Güncel
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