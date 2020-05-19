Van polisinden vatandaşlara sürpriz 19 Mayıs kutlaması

Van polisinden vatandaşlara sürpriz 19 Mayıs kutlamasıVAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak oluşturulan konvoy ile şehir merkezinde tur atarak vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Van polisinden vatandaşlara sürpriz 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 19:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:28
Van polisinden vatandaşlara sürpriz 19 Mayıs kutlaması
VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak oluşturulan konvoy ile şehir merkezinde tur atarak vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Vatandaşlarda balkonlarından Türk bayrakları ve alkışlarla polis ekiplerine teşekkür etti. Daha sonra vatandaşlar ve polis ekipleri birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar için süpriz bir kutlama etkinliği düzenledi. İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya gelen polis ekipleri, araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak oluşturulan konvoy ile şehir merkezinde tur atarak vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Siren ve anonslarla vatandaşların bayramına kutlayan polis ekiplerine vatandaşlarda balkonlarda ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla teşekkür etti. Bir süre kentin cadde ve sokaklarında vatandaşların bayramını kutlayan polis ekipleri daha sonra Gölbaşı Caddesi üzerinde durdurarak vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı okudu. Vatandaşlar polisi balkınlarından uzun süre alkışladı.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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