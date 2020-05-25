VAN Polisler, korkup saklanan minik Kemal'i evinde ziyaret edip oyuncak hediye etti

Polisler, korkup saklanan minik Kemal'i evinde ziyaret edip oyuncak hediye ettiVAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motorize ekipleri görünce koşup, balkonun altına saklanan 4 yaşındaki Kemal Işık'ı evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

25.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:50
Polisler, korkup saklanan minik Kemal'i evinde ziyaret edip oyuncak hediye etti
VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motorize ekipleri görünce koşup, balkonun altına saklanan 4 yaşındaki Kemal Işık'ı evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa kısıtlaması nedeniyle devriye görevi yapan Van Emniyet Müdürlüğü motorize ekibi, dün kendilerini görünce kaçıp balkonun altına saklanan minik Kemal'e süpriz yaptı. Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde yaşayan Işık Ailesi'nin evine gelen ekipler, minik Kemal'a çeşitli hediyeler verip, bayramını kutladı. Ekipler, aile ve minik Kemal'le hatıra fotoğrafı çektirip ayrılırken, Kemal ise büyük mutluluk yaşadı. VAN Polisler, korkup saklanan minik Kemal’i evinde ziyaret edip oyuncak hediye etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Van Emniyet Müdürlüğü, Kemal Işık, Güncel, Haber

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