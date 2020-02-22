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Van Sağlık Müdürlüğü: "İlimizde şuan korona virüsü hastası mevcut değildir"

Van Sağlık Müdürlüğü, İran'dan gelen herkesin sağlık muayenesi yapıldığını belirterek kentte korona virüsü hastası olmadığını duyurdu.

22.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:00Van Sağlık Müdürlüğü:
Sağlık Müdürlüğü, 'dan gelen herkesin sağlık muayenesi yapıldığını belirterek kentte korona virüsü hastası olmadığını duyurdu.
Van Sağlık Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Van'ın ilçesi, İran arasında giriş çıkışların sağlandığı Gümrük Kapısı'ndan ilimize gelen herkesin sağlık muayenesi yapılmaktadır. İlimizde şu an bir korona virüsü hastası mevcut değildir. Ayrıca İran'dan ilimize ambulans ya da başka bir yolla hasta kabulü yapılmamaktadır" denildi.
(İHA)

Kapıköy, Saray, İran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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