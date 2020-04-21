Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

VAN Sahte seyahat belgesiyle İstanbul'dan Van'a gelen 22 kişi yakalandı

Sahte seyahat belgesiyle İstanbul'dan Van'a gelen 22 kişi yakalandıKORONAVİRÜS nedeniyle İstanbul'da düzenledikleri sahte seyahat belgeleriyle Van'a giriş yapan 22 kişi, polis kontrol noktasında yakalandı.

21.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:03
Sahte seyahat belgesiyle İstanbul 'dan Van 'a gelen 22 kişi yakalandı
KORONAVİRÜS nedeniyle İstanbul'da düzenledikleri sahte seyahat belgeleriyle Van'a giriş yapan 22 kişi, polis kontrol noktasında yakalandı. Ateş ölçümü yapılan 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin seferlerinin valilik iznine bağlanması kararının ardından seyehat yasağı uygulandı. Şehirlerin giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, İstanbul'daki bir firma sahte seyahat belgesi düzenleyerek, yaklaşık 1600 kilometre yol kat ederek 22 kişiyi Van'a getirdi. Polis kontrol noktasında durdurulan otobüs, evrakının sahte olduğu anlaşılınca sağlık ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine ateş ölçümü yapılan 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. VAN Sahte seyahat belgesiyle İstanbul’dan Van’a gelen 22 kişi yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Polis, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Kendilerine ’Bekçi’ denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Haberler
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Haberler ›› Güncel ››VAN Sahte seyahat belgesiyle İstanbul'dan Van'a gelen 22 kişi yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:18: BM: "Acil tedbir alınmazsa açlık ikiye katlanacak" - Haber 20:17: Dünyanın nazar boncuğu 'Meke gölü' kırmızıya büründü - Haber 20:14: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik alışılan görüntülerine döndü - Haber 20:14: Toplu fotoğraf çektirenlere sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası - Haber 20:14: Bağdat'tan IKBY'nin bütçesini kesme kararı - Haber 19:05: Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi - Haber 19:03: Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi - Haber 18:45: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak - Haberler 18:15: Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi - Haberler 15:12: Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü - Haberler