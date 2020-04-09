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Van SDİ'den Diyarbakır saldırısını kınama

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ), Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK terör örgütünün sivillere karşı yapmış olduğu katliamı kınadı.

09.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:39
Van SDİ'den Diyarbakır saldırısını kınama
Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ), Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde PKK terör örgütünün sivillere karşı yapmış olduğu katliamı kınadı.

44 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi adına açıklama yapan dönem sözcüsü Cevdet Arvas, tüm dünyada ve ülkemizde korona salgınının ciddi bir şekilde insan hayatını tehdit ederken ve sağlık çalışanları olağanüstü bir çaba sarf ederken, terör örgütü PKK'nın katliamlarını sürdürdüğünü söyledi. Arvas, "Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu dönemde, dayanışma son derece önem arz ederken birtakım fırsatçıların türemesine şaşırmıyoruz. Etnik kimlik üzerinden ırkçılık yapan sözde milletvekilleri ve siyasetçiler gördük. Sokak sokak gezerek megafonla ortalığa fitne saçan sözde vekiller, özde örgütçüler ortaya çıktı. Bu dönemde fırsatçılık yaparak millete korku salmaya çalışan ve devletimizin vatandaşlara yönelik üstün çabalarına gölge düşürmeye çalışanları gördük" dedi.

Halkın, PKK terör örgütüne hiçbir şekilde pirim vermemesi gerektiğine dikkat çeken Arvas, "Halkımız da kesinlikle amaçları art niyet olan eli kanlı terör örgütüne pirim vermemelidir. Terörle mücadeleye 'halk sağlığı sorunu' diyerek PKK'nın cinayetlerini görmezden gelen siyasi partileri, insan hakları örgütlerini, meslek örgütlerini ve sendikaları PKK'yı kınamaya davet ediyoruz. Bu cinayetleri kınamayanların suça ortak olduklarını buradan ilan ediyoruz. Aynı zamanda ülkemiz ile ilgili her konuda yorum yapan ve çeşitli sebeplerle haksız şekilde ülkemize tepki gösterme küstahlığında bulunan AB kurumlarının, ülkemizdeki elçiliklerin, insan hakları örgütlerinin ve uluslararası sendikal grupların bu katliamlarını görmezden gelmelerini de kınıyoruz. PKK terör örgütünün emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz. İnsan hayatı kurtarmanın büyük önem taşıdığı böyle bir dönemde, PKK terör örgütünün katliamlarına karşı demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden siyasi partileri, insan hakları örgütlerini, meslek örgütlerini, sendikaları, baroları, akademisyenleri, gazetecileri, sanatçıları ve oyuncuları da Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan kanlı saldırıya ses çıkarmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, PKK, Van, Güncel
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