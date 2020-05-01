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VAN Şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurduVAN'ın Erciş ilçesinde, kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar 5 katlı Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısını uçurdu.

01.05.2020 19:13 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:14
Şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
VAN'ın Erciş ilçesinde, kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar 5 katlı Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısını uçurdu.
İlçe merkezinde gün boyu etkili olan güneşli ve sıcak hava, akşam saatlerine doğru yerini rüzgar ve yağmura bıraktı. Bir anda etkili olan şiddetli rüzgar, Sahil Kent Mahallesi'ndeki 5 katlı Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısını uçmasına neden oldu. Evi okula yakın olan mahalle sakinlerinden İbrahim Güzel, gürültüyle dışarı çıktığını belirterek, "Bir anda şiddetli bir rüzgar esti. Daha sonra da yaşanan gürültüyle birlikte dışarı baktığımda okulun çatısının uçtuğunu gördüm. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim" dedi VAN Şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Mehmet Murat, Erciş, Güncel, Haber

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