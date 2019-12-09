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Van-şifreli konuşmaları çözülen 17 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Şifreli konuşmaları çözülen 17 uyuşturucu şüphelisi tutuklandıVan merkezli uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda polis, zanlıların şifreli telefon görüşmelerini çözdü.

09.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:26
Şifreli konuşmaları çözülen 17 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
merkezli uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda polis, zanlıların şifreli telefon görüşmelerini çözdü. 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişiden 17'si tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda ele geçirdiği 799 kilo eroin, 100 kilo toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit ile ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar kapsamında da uyuşturucu ticareti yapanların şifreli telefon görüşmeleri çözüldü. Bu aşamadan sonra düğmeye basıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Kocaeli'ne yapılan eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Van-şifreli konuşmaları çözülen 17 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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