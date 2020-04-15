Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

VAN Sigara kaçakçılığı için minibüse damperli düzenek kurmuş

Sigara kaçakçılığı için minibüse damperli düzenek kurmuşVAN'da, şüphe üzerine durdurulan minibüste, 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü İ.G., gözaltına alındı.

15.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:09
Sigara kaçakçılığı için minibüse damperli düzenek kurmuş
VAN'da, şüphe üzerine durdurulan minibüste, 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü İ.G., gözaltına alındı. Minibüse kaçakçılık için kurulan damperli düzenek dikkat çekti.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erciş- Van yolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphe üzerine minibüs sürücüsünü durdurup, araçta arama yaptı. Minibüsün tabanına özel olarak kurulmuş damperli düzenek tespit edildi. Düzeneğin altındaki bölmede ise yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen, 5 bin 900 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili sürücü İ.G., '5607 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. VAN Sigara kaçakçılığı için minibüse damperli düzenek kurmuş

Kaynak: DHA

Etiketler: Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi Haberler
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi
Haberler ›› Güncel ››VAN Sigara kaçakçılığı için minibüse damperli düzenek kurmuş - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: 85 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi - Haber 15:06: Sosyal mesafe kuralına uyarak sohbet ediyorlar - Haber 15:06: Kaynarca Mahallesinde karantina kaldırılıyor - Haber 15:06: Mersin'de tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi - Haber 15:06: İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 itibarıyla 58 ilimizdeki toplam 227 yerleşim yerinde karantina... - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu - Haberler