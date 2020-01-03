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Van sınır ötesi operasyonla yakalanan pkk'lı 2 kadın terörist tutuklandı

Sınır ötesi operasyonla yakalanan PKK'lı 2 kadın terörist tutuklandıVAN'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nün sınır ötesi operasyonuyla yakalayarak Tükiye'ye getirdiği PKK'lı teröristler 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A.

03.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:22
Sınır ötesi operasyonla yakalanan PKK'lı 2 kadın terörist tutuklandı
VAN'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nün sınır ötesi operasyonuyla yakalayarak Tükiye'ye getirdiği PKK'lı teröristler 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Teröristlerden Gülbahar M., ifadesinde 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf etti.
MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği ortak operasyonda Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A.'yı yakalayarak, Türkiye'ye getirdi.
Van Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 2 kadın terörist dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, teröristlerden Gülbahar M. ile Lebisa. A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Gülbahar M.'nin verdiği ifadesinde 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf ettiği belirtildi.
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Van sınır ötesi operasyonla yakalanan pkk'lı 2 kadın terörist tutuklandı

Van, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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