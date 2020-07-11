VAN Sırtına dezenfektan çantası bağlayıp yamaç paraşütü yaptı

Sırtına dezenfektan çantası bağlayıp yamaç paraşütü yaptı

Yamaç Paraşüt Sporcusu Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık öğrencisi Metehan Göller (20), tatil için geldiği memleketi Van'ın Erciş İlçesi'nde sırtına bağladığı dezenfektan çantasıyla yamaç paraşütü yaparak, koronavirüse dikkat çekti

Yamaç Paraşütü Sporcusu Göller, Erciş İlçesi Çelbibağı Mahallesi'nde bulunan Madavank tepesinde yamaç paraşütü yaptı. Göller, Antalya'nın birçok dağında yamaç paraşütü yaptığını memleketinde de pandemiye dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği yaptığını söyledi. 2 yıldır yamap paraşütü yaptığını belirten Göller, 'Özellikle koronavirüsü salgınına dikkat çekmek istedim. Her yıl madavank tepesine gelip burada yamaç paraşütü gerçekleştiriyoruz. Bu yıl pandemi salgınından dolayı biraz geç geldik. Sırtıma bağladığım dezenfektan çantasıyla havayı dezenfekte edip virüsü dikkat çekmek istedim.' dedi