VAN Sokak hayvanlarının gönüllü koruyucusu oldu

Sokak hayvanlarının gönüllü koruyucusu oldu Van 'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Gürpınar Van-Et Çok Programlı Lisesi Müdür Yardımcısı Metin Ayşin, gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakıyor. Sokak köpeklerini elleriyle besleyen Ayşin, hastalanan köpekleri de aracıyla hayvan barınağına götürüyor.Sokak hayvanlarına olan sevgisiyle bilinen Gürpınar Van-Et Çok Programlı Lisesi Müdür Yardımcısı Metin Ayşin, okuldan arta kalan zamanlarında sokak hayvanlarıyla ilgileniyor. Sokak köpekleri için sürekli belli noktalara mama ve et bırakan Öğretmen Ayşin, onlarla yakından da ilgileniyor. Kendi çabalarıyla her ay tavuk kemiği, süt ve kuru mama temin etmeye çalışan Ayşin, hasta olan köpekleri gördüğü zamanda onları kendi aracıyla ilçeden Van'a götürüyor. Ayşin'in bu sevgisine köpeklerde kayıtsız kalmıyor. Aracıyla Ayşin'in geldiğini gören köpekler, ayrılık sonrası uzun süre Ayşin'in otomobilinin peşinden koşuyor. Küçüklüğünden beri hayvanları çok sevdiğini ve hayvanlara baktığını belirten Ayşin, gücü yettikçe de hayvanlara bakmaya devam edeceğini söyledi.Özellikle belediyelerden ve hayvan severlerden destek istediğini belirten Ayşin, Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için okulumuzun bahçesinde daha önce sokak köpeklerine baktık. Çünkü öğrencilerimize hayvan sevgisi, doğa sevgisi, insan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Çünkü hayvanı seven doğayı sever, doğayı seven insanı sever, doğayı seven vatanını sever bu yüzden hayvanları, doğayı sevmemiz gerektiğine inanıyorum. Hayvanlarla paylaşım halinde olmamız gerekiyor. Onların dili yok her birimiz evimizin önüne bir kap su biraz yiyecek bırakırsak kuşlar, köpekler, kediler canlılar bundan faydalanır. Sokak köpekleri bakmam konusunda bana yardımcı olan okul müdürüme, Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve bana yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim dedi.