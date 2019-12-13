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Van Spor FK'ye taraftarların kötü tezahüratından dolayı 12 bin lira ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Van Spor FK'ye taraftarlarının kötü tezahürat nedeniyle 12 bin lira para cezası verdi.

13.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:30Van Spor FK'ye taraftarların kötü tezahüratından dolayı 12 bin lira ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), FK'ye taraftarlarının kötü tezahürat nedeniyle 12 bin lira para cezası verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Spor FK, geçtiğimiz Pazar günü evinde konuk ettiği Tuzlaspor AŞ. ile oynadığı müsabakada ya taraftarlarının kötü tezahüratlarını değerlendiren PFDK, ev sahibi ekibe ceza verdi. Kurul, yaptığı toplantıda 8 Aralık 2019 tarihinde oynanan Vanspor Futbol Kulübü-Tuzlaspor A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. - VAN

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Van, Spor

Kaynak: İHA

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