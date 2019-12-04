Van Spor Futbol Kulübü: 2-1

Özgür KABAN/

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Koray Gençerler, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal

KASIMPAŞA: Murat Can Yıldız - Veigneau (Dk. 70 Karim Hafez), Veysel Sarı, Fernandes, Çağatay Kurukalıp, İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Azad Toptik (Dk. 64 Hajradinovic), Özgür Çek (Dk. 75 Batuhan Dıraga), Aytaç Kara, Tobias Heintz

VAN SPOR: Salih Şenbaş - İsmail Güner, Ufukhan Bayraktar, Barış Sağır, Barış Gök, Soner Birinci (Dk. 54 Oktay Aydın), Mert Özyıldırım (Dk. 85 Tunç Murat Behram), Mehmet Sıddık, Sedat Komi (Dk. 63 Emrah Tacir), Serdar Cansu, Batuhan Er

GOLLER: Dk. 31 Heintz, Dk. 44 Aytaç Kara (Kasımpaşa) - Dk. 18 Batuhan Er (Van Spor Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Özgür Çek, Veigneau, Uğurcan Yazğılı (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye 5'inci tur ilk maçında Kasımpaşa sahasında TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Van Spor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Kasımpaşa; 31'inci dakikada Heintz ve 44'üncü dakikada Aytaç Kara'nın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekibin mücadeledeki tek golü ise 18'inci dakikada Batuhan Er'den geldi.

12'nci Heintz'i pasıyla İlhan Depe, savunma arkasına sarktı. Kaleci Salih, İlhan'dan önce çıkarak topun sahibi oldu.

18'inci dakikada Van Spor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Batuhan'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20'nci dakikada Aytaç Kara'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Azad Toptik'in çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Salih'te kaldı.

31'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Özgür Çek, çizgiye indikten ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Heintz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

41'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Azad ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aytaç'ın gelişene yaptığı vuruşta kaleci Salih gole izin vermedi.

44'üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Uğurcan'ın pasıyla sol kanattan topla hareketlenen Özgür Çek, ceza sahasına girer girmez pasını Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç'ın altıpasın hemen önünden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

73'üncü dakikada ceza sahası sol tarafında topla buluşan Hajradinovic, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Arka direkte topla buluşan Heintz'in sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

81'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında, İlhan Depe ortaladı. Ön direkteki Batuhan Dıraga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

Mücadele ev sahibi Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

TAYFUR HAVUTCU MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Lacivert beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Tayfur Havutcu da mücadeleyi takip etti. Sabah saatlerinde Kasımpaşa ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Havutcu, yedek kulübesindeki yerini alamazken, mücadeleyi tribünlerden takip etti.