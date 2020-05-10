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VAN Sporcuları geri kalmasın diye karate antremanlarını online yapıyor

Sporcuları geri kalmasın diye karate antremanlarını online yapıyorVAN'ın Gürpınar ilçesinde, karate antrenörü Okan Aksu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sporcuları ile bir araya gelemediği için antrenmanları online gerçekleştiriyor.

10.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:36
Sporcuları geri kalmasın diye karate antremanlarını online yapıyor
VAN'ın Gürpınar ilçesinde, karate antrenörü Okan Aksu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sporcuları ile bir araya gelemediği için antrenmanları online gerçekleştiriyor. Aksu, haftada 2 gün verdiği eğitimlerde ailelerin de bu konuda çocuklarına büyük destek verdiğini söyledi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde salgın nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde karate antrenörü Okan Aksu, sporcuların antrenmanlardan geri kalmaması için çareyi sporcularına online idman yaptırmakta buldu. Bilgisayar üzerinden sporcularıyla bağlantı kuran Aksu, sporcularının neler yapmaları gerektiğini anlatıyor. Haftada iki gün yaşları 7 ile 13 arasında 40 öğrenciyle online antrenman yapan Aksu, sporcularının verilen görevi yerine getirip getirmediğini de bilgisayardan takip ederek velilerden de bilgi alıyor.
Ülkemizin koronavirüs pandemisi nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirten antrenör Aksu, "Bu süreçte ülkemizin yanında olmak için sporcular, antrenörler, vatandaşlar olarak evimizde kalmalıydık bizde ilk görüldüğünden itibaren evlerimizde kalmaya başladık. Tabi daha öncesinde bizlerinde kendimizin uyguladığı antrenman programları vardı. Bu programları aksatmamak adına, çünkü biliyoruz ki bu süreç bitecek yarışmalar tekrardan başlayacak. Bizde geri kalmamak adına ne yapabiliriz? diye düşündük. Velilerimizle de görüştükten sonra 16 Mart itibariyle çalışmalarımıza başladık" dedi.
AİLELERDEN TAM DESTEK
Online idmanlarda sporcu çocukların ailelerinin çok destek verdiğini ve evdeki zemini çok iyi hazırladıklarını belirten Aksu, "Bizler de düzenimizi kurarak hiç bir şekilde antrenmanlarımıza sanki salondaymış gibi devam ettik. Geri kaldığımızı düşünmüyorum hiç bir şekilde bu süreç bittikten sonra kaldığımız yerden kazandığımız başarılara daha fazlasını ekleyerek devam edeceğimize inanıyorum. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Vural İnal'a çok teşekkür ederiz" dedi. VAN Sporcuları geri kalmasın diye karate antremanlarını online yapıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Gürpınar, Aksu, Van, Güncel, Haber

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