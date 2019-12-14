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Van stepne lastiğinden metamfetamin ve eroin çıktı

Stepne lastiğinden metamfetamin ve eroin çıktıVAN'da, polisin şüpheli bulduğu otomobil sürücüsünü durdurmasının ardından otomobilde yaptığı aramada, stepne lastiğine gizlenmiş, 7 kilo 60 gram metamfetamin ve 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi.

14.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:00
Stepne lastiğinden metamfetamin ve eroin çıktı
VAN'da, polisin şüpheli bulduğu otomobil sürücüsünü durdurmasının ardından otomobilde yaptığı aramada, stepne lastiğine gizlenmiş, 7 kilo 60 gram metamfetamin ve 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, dün Van-Bitlis Karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir sürücünün aracında narkotik madde arama köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada; stepne lastiğine gizlenmiş 12 paket halinde 7 kilo 60 gram metamfetamin ile 2 paket halinde 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü K.S.A. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti YapmakUyuşturucu Madde Nakletmek suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
Van stepne lastiğinden metamfetamin ve eroin çıktı

Van, Güncel

Kaynak: DHA


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