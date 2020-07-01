VAN Süphan Dağı zirvesi, yağan karla beyaza büründü

Süphan Dağı zirvesi, yağan karla beyaza büründüVAN'da, dolu ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere temmuz ayında yağan karla Süphan Dağı zirvesinin beyaza büründüğü görüldü.

01.07.2020 18:13 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:17
Süphan Dağı zirvesi, yağan karla beyaza büründü
VAN'da, dolu ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere temmuz ayında yağan karla Süphan Dağı zirvesinin beyaza büründüğü görüldü.
Kentte, dünden itibaren sıcaklık düşerken, bugün öğle saatlerinde dolu ve yağmur etkili oldu. Şehir merkezinde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Türkiye'nin en yüksek dağlarından Süphan Dağı zirvesinin ise yüksek kesimlere yağan karla beyaza büründüğü görüldü. Van'da temmuz ayında bu manzarayı görenler, şaşkınlık yaşadı. VAN Süphan Dağı zirvesi, yağan karla beyaza büründü

Kaynak: DHA

Etiketler: Süphan dağı, Van, Güncel, Haber
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