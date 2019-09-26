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Van'ta terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

26.09.2019 08:50Van'ta terör operasyonu
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.
İlçenin Topsakal Mahallesi kırsalında düzenlenen "Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban ve Şehit Güvenlik Korucusu Muzaffer Kazgan" operasyonunda teröristlerin kullandığı sığınak bulundu.
Sığınakta yapılan aramada yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınak ve malzemeler imha edildi.

PKK, Van, Güncel

Kaynak: AA

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