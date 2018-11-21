Van Taksiciyi Gasp Eden 4 Kişi Tutuklandı

Van
'ın Edremit ilçesinde taksi durağını arayarak hastam var, acil hastaneye gitmemiz gerek diyerek Kurubaş Mahallesi'ne çağıran yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi taksicinin telefon ve parasını alarak gasp etti. Taksicinin durumu bildirmesi üzerine çalışma yapan polis ekipleri, gasp çetesini yakalayarak gözaltına aldı. Olay, geçtiğimiz 17 Kasım günü taksi sürücüsünün Asayiş Şube Müdürlüğü CinayetGasp Büro Amirliğine gelmesiyle ortaya çıktı. Taksi sürücüsü S.Ç. Van AVM yanında bulunan bir taksi durağında taksicilik yaptığını, saat 22.00 sıralarında tanımadığı bir numaranın kendisini arayarak, Hastam var, acil hastaneye gitmemiz gerek diyerek Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesine çağırdığın söyledi. Kurubaş Mahallesi'ne gittiğinde telefon açan kişinin taksiye bindiğini ve evinin biraz uzakta olduğunu söyleyerek, patika ve ağaçlık bir yola girdiklerini belirtti. Biraz ilerledikten sonra yüzleri maskeli ellerinde silah bulunan 3-4 kişi tarafından yolunun kesildiğini, kendisinin ve yanında bulunan kişinin de kafasına silah dayayarak Sizi öldürürüz, sesinizi çıkarmayın diyerek gözlerini bağlayıp ağaçlık bir alana götürdüklerini anlattı. Taksici S.Ç, elllerinde silah bulunan kişilerin üzerinde bulunan 2 cep telefonunu ve bir miktar parasını gasp ettiğini, Bize 5 bin lira para getireceksin, yoksa seni öldürürüz diyerek bırakıldığını ifade etti.
5 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI
Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, maskeli ve silah zoruyla yol keserek gasp yapan şüphelilerin yakalanması için sokak çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde, olayın planlı bir şekilde birden fazla kişiyle gerçekleştirildiği, taksiyi müşteri olarak çağıran D.K'nın da olayın içinde olabileceği değerlendirildi. Taksiciye müşteri olarak binen D.K'nın taksicinin çağrıldığı bölgeyi bildiği ve aynı bölgede ikamet edebileceği değerlendirilerek yakın bölgede ikamet eden eşkaller üzerinde çalışma başlatıldı. Büyük bir titizlikle başlatılan çalışmalar neticesinde D.K'nın olayı birlikte planlayarak gerçekleştiren A.S, M.S, N.B ve S.T olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve üst aramalarında, 1 pompalı tüfek, 41 fişek, 1 kuru sıkı tabanca, 3 poşu, 2 cep telefonu, 1 otomobil, 200 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi emniyette verdiği ifadelerinde, taksicide fazla para olabileceğini düşünerek plan yapıp taksiciyi kamera olmayan ıssız bir bölgeye çekerek gerçekleştirdiklerini ve yakalanmayacaklarını düşündüklerini, gasp edilen malzeme ve paraları kendi aralarında paylaştıklarını itiraf etti. Gözaltına alnan ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.S, adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, diğer 4 kşüpheli ise tutuklandı.
Van
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:47