Van Tarım ve Hayvancılık Bileşenleri Platformu kuruldu

VAN (İHA) – Van 'ın Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe'nin başkanlığında kurulan Van Tarım ve Hayvancılık Bileşenleri Platformu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe'nin dönem başkanlığında; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nurhan Dayan, Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, Tuşba Ziraat Odası Genel Sekreteri Tayfur Kartal ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Halil Demir 'in katılımıyla platform ilk toplantısını yaptı. Yapılan ilk toplantıda Van'da bu yıl yaşanan kuraklık ve Toprak Mahsulleri Ofisinin durumu değerlendirildi."Van ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalmıştır"Toplantıda konuşan Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, Van'ın özellikle nisan ve mayıs aylarında yeterli yağış almadığından dolayı ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldığını belirtti. Hasan Özgökçe, "Yapılan köy ziyaretlerinde özellikle buğday tarlalarının çoğu biçilmeyecek durumda olduğu görülmüştür. Özellikle sulu tarım yapılamayan alanlarda arpa ve buğday tarlaları biçilecek durumda değildir. Bunun için sulu tarıma bir an önce geçilmelidir. Yaylalarda da durum pek iç açıcı değildir, otlar şimdiden sararmaya başlamıştır. Önümüzdeki aylarda meralarda ot bulunamayacak ve hayvanların yem masrafları artacaktır. 2019 yılı çiftçilerimiz için zor bir yıl olacaktır. Şimdiden saman ve ot fiyatları artmış durumdadır" dedi.Kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi talebiVan'da yaşanan kuraklıktan dolayı çiftçilerin Ziraat Bankası ile tarım kredi kooperatifine olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini de dile getiren Özgökçe, "Çiftçilerimizin tarım ve hayvancılıktan ayrılmamaları, tarım ve hayvancılığın sürekliliği için kuraklıktan etkilenen çiftçilere ücretsiz olarak tohum ve yem desteği verilmesi, ayrıca faizsiz kredilerin kullandırılması hususunda gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.Toprak Mahsulleri Ofisinin Van'daki şubesinin ajans düzeyinde olup, en düşük seviyede hizmet verdiğini de söyleyen Özgökçe, "Yılda yalnız bir ay gibi kısa bir süreliğine açık durmaktadır. İlimizin ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde değildir. İlimizin küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı, ekilebilen arazi büyüklüğü ve bu yıl yaşanan kuraklığında dikkate alınarak mevcut bulunan ofis şubenin statüsünün değiştirilerek müdürlük seviyesine çıkartılması gerekir. Tarım ve Hayvancılık Bileşenleri Platformu, çiftçilerin her zaman yanında ve bu konuların takipçisi olacaktır" şeklinde konuştu. - VAN