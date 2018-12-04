Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Personelinden Kan Bağışı

04 Aralık 2018 Salı 14:02



04 Aralık 2018 Salı 14:02

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri, Kızılaya kan bağışında bulundu.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kanın sadece insanda olan ve yapay olarak üretilmeyen bir madde olduğunu vurgularken, bir ünite kanın üç insana umut olduğunu belirtti. Özellikle kış aylarında kan bağışının azaldığına dikkat çeken Görentaş, müdürlük olarak kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun bilincinde olduklarını ve bu anlamda Türk Kızılayına ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.Türkiye ve dünyada büyük insani hizmetleri bulunan Kızılaya teşekkür eden İbrahim Görentaş, Türk Kızılayına destek olmanın herkesin görevi olduğunu kaydetti. - VAN