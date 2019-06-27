27.06.2019 15:36
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Van Tarıma Dayalı İhtisas OSB Projesinin yeri belirlendi

Van Tarıma Dayalı İhtisas OSB Projesinin yeri belirlendi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylandığını duyurdu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva , Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi ( OSB ) Projesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylandığını duyurdu.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva tarafından duyurulan bilgiye göre, Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB Projesi için talep edilen yerin bakanlıkça onaylandığı bildirildi. Van TSO Başkanı Takva, sosyal medya hesabında; Van Gürpınar- Gevaş Karayolu güzergahında Gürpınar ilçe merkezinin batısında bulunan 7 bin 816,23 da'lık alanın Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB yerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu bilgisini paylaştı. - VAN
Kaynak: İHA
OSB , Van , Güncel

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