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Van tek yürek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Milli Beraberlik ve Dayanışma' kampanyasına Van'dan büyük destek geldi.

02.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:27
Van tek yürek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Milli Beraberlik ve Dayanışma' kampanyasına Van 'dan büyük destek geldi.

Kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından geniş bir platform oluşturuldu. 'Van Burada' adıyla kurulan platform, kampanyaya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak biz de zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Öncelikle salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi süren vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu zorlu ve uzun sürecek gibi görünen salgınla mücadelesinde kadim geleneğimizden miras aldığımız birlik, beraberlik ve dayanışma çok önemli bir yer tutmaktadır. Merkezi hükümetten yerel yönetimlere, özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına kadar herkese bu süreçte birlik ve dayanışma ruhu ile hareket etme sorumluluğu düşmektedir. Nitekim bu bağlamda Türkiye sathında bir seferberlik ruhunun harekete geçtiğini müşahede ediyoruz. Yakın zamanda depremler görmüş, çığ felaketi yaşamış bir şehir olarak birlik, beraberlik ve dayanışmanın ne denli önemli olduğunun bilincinde olan Van ve Vanlılar olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük bir aile ve güçlü bir şehir kimliğiyle destek veriyoruz. #BizBizeYeterizTürkiyem, #VanBurada" denildi. - VAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Van, Güncel
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