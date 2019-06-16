16.06.2019 09:51
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VAN TİCARİ ARAÇTA, ÇUVALLAR İÇİNDE 48,5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

VAN'da yol kontrolü sırasında polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı hafif ticari araçta, çuvallar içinde 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi.

VAN'da yol kontrolü sırasında polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı hafif ticari araçta, çuvallar içinde 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar İlçesi Çakınlı Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Ekipler, şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, 2 çuvalda 48 kilo 565 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.VAN TİCARİ ARAÇTA, ÇUVALLAR İÇİNDE 48,5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel

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