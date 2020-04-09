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VAN Tıp merkezinde sağlıkçılar için mobil numune alma kabini üretiliyor

Tıp merkezinde sağlıkçılar için mobil numune alma kabini üretiliyorVAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini önlemek amacıyla mobil numune alma kabinleri ile entübasyon kabini üretilmeye başlandı.

09.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:23
Tıp merkezinde sağlıkçılar için mobil numune alma kabini üretiliyor
VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini önlemek amacıyla mobil numune alma kabinleri ile entübasyon kabini üretilmeye başlandı. Hastanede aynı zamanda maske ve koruyucu siperlik üretimi de yapılıyor.
Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınında en büyük riski, büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanları taşıyor. Bu nedenle, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde de önlemler artırıldı. Sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini azaltmak için hastanede mobil numune kabinleri ile maske ve koruyucu siperlik üretimine başlandı. Özellikle mobil numune alma kabinlerinde şüpheli hastalardan numune alınınca sağlık çalışanları da korunmuş oluyor. YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, pandemi süreci ile birlikte hastanede önlemler aldıklarını söyledi.
Sağlık çalışanlarına yönelik bulaş riskini azaltmak anlamında birçok çalışma yürüttüklerini anlatan Başhekim Dr. İliklerden, "Tabi dünyanın henüz bilmediği bir hastalıkla, sağlık çalışanlarımızın öğrenmeye çalıştığı bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu kapsamda ihtiyaçlar doğrultusunda atölyemizde çalışmalarımıza başladık. İlk etapta ciddi bir maske talebi doğdu. Önce kumaş maskeler ve basit tip cerrahi maskeler üretmeye başladık. Ardından da bulaşın en fazla olabileceği numune alma süreçlerinde sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimizi korumak adına yüz siperlikleri üretmeye başladık. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin ile 3 bin maske ürettik" dedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KORUMAK İÇİN
Hastane bünyesinde maske ve koruyucu siperliğini dışında özellikle sağlık çalışanlarının en fazla riskli olduğu numune alma sırasında yaşanan bulaşma riskini azaltmak içinde örnek alma kabini ve entübasyon kabini üretilmeye başlandı. Amaçlarının sağlık çalışanlarını korumak olduğunu belirten Başhekim Dr. İliklerden şöyle konuştu:
"Şüpheli hastalar için entübasyon kabinleri üretmeye başladık. Bununla da özellikle ameliyat çalışanlarımızı hekimlerimizi, anestezi teknisyenlerimizi buradaki sağlık çalışanlarımızı korumak üzere hizmet vermeye başladı. Bu hastalığı daha çok tanıdıkça ve bulaş risklerini öğrendikçe numune alım kabinlerini üretmeye başladık. Numune alma kabinleri sağlık çalışanlarını şüpheli veya pozitif hastalarla arasında bariyer oluşturarak bu hastalığın tanısını alırken hava yoluyla bulaşma riskini önleyen çok ciddi bir çalışma. Aynı zamanda çocuklar içinde numune alma kabinlerini ilk oluşturan hastane olduk. Numune kabinleriyle sağlık çalışanlarımız büyük güvenle çalışmaktadırlar" VAN Tıp merkezinde sağlıkçılar için mobil numune alma kabini üretiliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş, Van, Güncel
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