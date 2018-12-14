Van Tipide Mahsur Kalan Vatandaşları Jandarma Kurtardı

Van
'ın Özalp
İlçesi'nde, arızalanan içme suyu hattını kontrol etmek için su deposuna gitmek isteyen vatandaşlar, kar yağışı ve fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Pirreşit Dağı ile İshakbey Dağı arasındaki bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye gönderilen helikopter de hava şartları nedeniyle geri dönmek zorunda kalınca, jandarma ekipleri tarafından 3 saat sonra ulaşılan vatandaşlar kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.
Özalp İlçesi'ne bağlı Hacıali Köyünde su kesintisi yaşandı. Arıza nedenine bakmak ve kontrol etmek için Pirreşit Dağı ile İshakbey Dağı arasındaki bölgedeye giden 10 vatandaş ile irtibat kesilince, jandarma ve AFAD
ekiplerine haber verildi. İl Jandarma
Komutanlığı tarafından olay bölgesine İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve Özalp Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler ilk olarak 5 vatandaşa uluşırken, diğer 5 kişi ile telefonla irtibatın kesindiğini öğrendi. Ulaşılan 5 kişinin ilk müdahaleleri 112 sağlık ekipleri tarafından yapılırken, diğer 5 kişiyle de telefon irtibatı sağlandı. Mahsur kaldıkları bölge tespit edilirken, Van Valiliği
'nin koordinesinde Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından Van Helikopter
Filo Komutanlığından bir Skorsky tipi helikopter görevlendirildi. Havanın yağışlı ve görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle görevlendirilen helikopter kısa süre sonra geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Havanın kararmaya başlaması üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yoğun çabası üzerine mahsur kalan 5 kişi yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
14 Aralık 2018 Cuma 18:14