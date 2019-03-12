Van Tso'da 'Ticarette Yaşanan Sorunlar ve İhracatta Devlet Destekleri' Toplantısı

Kaynak: İHA

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle 'Ticarette Yaşanan Sorunlar ve İhracatta Devlet Destekleri'toplantısı düzenlendi.Van TSO'da düzenlenen toplantıya, Ticaret Bakanlığı bürokratlarının yanı sıra Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin ve firma temsilcileri katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, dış ticaret, ihracat-ithalat ve ticaretin önündeki engellerden söz etti. Van'ın dış ticaretle ilgili durumuna ilişkin bilgiler veren Biner, "İlimiz İran ile olan 300 kilometreye yakın kara sınırı başta olmak üzere Irak, Ermenistan, Nahçıvan, Azerbaycan, Suriye'ye yakınlık derecesi bakımından jeopolitik anlamda önemli bir noktada yer almaktadır. İthalat ve ihracatın geliştirilmesi ile birlikte ekonomik anlamda gerek ilimiz ve bölgemiz gerekse ülkemiz açısından büyük getiriler sağlanacağı bir realitedir. 1 milyon 123 bin nüfus ve yaş ortalaması 21 olan ilimizde aktif dış ticaret yapan firma sayısı bin 70'dir. Bu firmaların yüzde 90'ı sınır ticareti kapsamında İran ile dış ticaret yapmaktadır. Ancak uygulanan kısıtlı kotalar, ürün çeşitliliğinin az olması, evrak yoğunluğu, sınır kapımızın 24 saat esaslı çalışmaması, İran İslam Cumhuriyeti'nin sınır kapılarının modernize edilmemesi, para transferlerinde yaşanan olumsuzluklar ve İran'a uygulanan ambargo, dış ticareti sekteye uğratmaktadır. Öncelikli olarak tarımsal ithalatta; ülkemizde hasat olmayan dönemlerde sınır komşularımızdan ithalat yapılması, dış ticaret ile uğraşan tüccar başta olmak üzere tüketicimize de önemli katkılar sağlayacaktır. Kentimizin dış ticaret potansiyeli ve jeopolitik durumu göz önüne alınarak Eximbank şubesinin açılması, ihracatın ve ithalatın genç nüfus potansiyelimiz göz önüne alınarak teşvik edilmesi de önem arz etmektedir" dedi.Odanın çalışmalarına ilişkin bilgiler de paylaşan Biner, "İlimizde, Türkiye-İran ortak sanayi bölgesi kurulması hedefi ile bir takım çalışmalar yürütmekteyiz. Bu noktada üretim başta olmak üzere dış ticarette artış meydana gelmesi kaçınılmazdır. Ayrıca ilimizde lojistik merkez kurulması konusunda yoğun mesai harcamaktayız. Bu iki konuda yol almamız ile birlikte Van ili olarak ilk etapta 1 milyar dolarlık bir dış ticaret potansiyelini hedeflemekteyiz. Mevzuat çerçevesinde teşviklerle birlikte, hedeflerimiz doğrultusunda ilimiz başta olmak üzere ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağımıza inanmaktayız. Hükümetimiz tarafından dış ticaret potansiyelinin artırılması noktasında yapılacak tüm çalışmalarda oda olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli ise, bakanlık olarak temel hedeflerinin Türkiye'de ticaretin kolay ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Bakanlığımız, iç ve dış ticaretin yanında; esnaflara, kooperatiflere ve tüketicilere yönelik görev ve hizmetleri de yürütmektedir. Yine bu hizmetlerle birlikte gümrük iş ve işlemlerini de yürütmekteyiz" dedi.Van'da bulunan işletme verilerine de değinen Benli, "Van'da 614 anonim şirketi, 23 kolektif şirket, 1 komandit şirket, 437 kooperatif, 5 bin 47 limited şirketi, 968 şube ve 5 bin 744 ticari işletme bulunmaktadır. Bakanlığımız ve TÜİK verilerine göre 2018 yılında Van'da 37 milyon dolarlık ihracat, 48 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. İhracat yapılan ülkelerin başında İran, Irak, İtalya, Ukrayna ve Suriye gelmekte olup, ithalat yapılan ülkelerin başında ise İran, Yunanistan, Azerbaycan, İspanya ve Polonya gelmektedir" ifadelerini kullandı.Van ve Erciş ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı 11 bin 33 gerçek ve tüzel kişinin bulunduğunu belirten Benli, Van'da faaliyet gösteren 19 esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı 15 bin 375 esnaf ve sanatkarın olduğunu söyledi. Bakanlık olarak sahada karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak için ziyaretler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Benli, "Bu ziyaretlerde firma temsilcileri tarafından iletilen talepleri alıyoruz. Heyetlerimize iletilen sorun ve talepleri bakanlık makamına iletiyoruz. Bu taleplerden bakanlığımız görev ve yetkisinde bulunanlara ilgili birimler nezdinde çözüm bulunmasına yönelik çalışma yapıyoruz. Bugün de bu toplantıda ihracat teşvik ve destekleri konusunda sunum yapacağız. Ben toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.Toplantı, soru cevap bölümüyle devam etti. - VAN