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Van TSO'dan depremzedelere yardım

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Meclisi, Başkale'de yaşanan deprem felaketi ve İran'da tespit edilen koronavirüs (Kovid-19) viral enfeksiyon tehlikesiyle ilgili yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

26.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:46Van TSO'dan depremzedelere yardım
Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Meclisi, 'de yaşanan deprem felaketi ve 'da tespit edilen koronavirüs (Kovid-19) viral enfeksiyon tehlikesiyle ilgili yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Yönetim kurulu üyelerinin depremzedeler için 30 bin liralık kişisel destek sunduğu toplantıda, üyelerin de destek vermesi için çağrı yapıldı.
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, daha sonra oda bütçesine bakacaklarını ve yapabilecekleri destekleri sunacaklarını söyledi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve bir çok ilin oda başkanının arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ve destek gönderdiğini belirten Takva, gönderilen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını aktardı.

Başkale, İran, Van, Güncel

Kaynak: AA

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