Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van TSO'dan 'işlek caddelere kısıtlama' açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası, kentin en işlek caddelerinde yaya ve araç geçişine kısıtlama getirilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

10.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:43
Van TSO'dan 'işlek caddelere kısıtlama' açıklaması
Van Ticaret ve Sanayi Odası, kentin en işlek caddelerinde yaya ve araç geçişine kısıtlama getirilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında Türkiye genelinde alınan tedbirler kapsamında Van Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Cumhuriyet Caddesi-İkinisan Kavşağı'na kadar, Maraş Caddesi-Semaverli Kavşağa kadar olan bölümünde trafik ve yaya geçişine bugün saat 14.00 itibariyle kısıtlama kararı aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Karar gereği kısıtlama bulunan caddelere zorunlu haller dışında araç ve yayaların girmesi kısıtlanmıştır. Caddelere giriş-çıkışlar polis kontrolünde gerçekleştirilerek, trafik akışı transit sağlanacak. Araçlar caddede yolcu indirip bindirmeyecek. Kısıtlama bulunan caddeye zorunlu olarak giren vatandaşlar, çıkışta yaptıkları işlemleri belgeleyeceklerdir. Yaptıkları işlemleri belgeleyemeyen vatandaşlara, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğinde 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacaktır. Alınan kararlar, İstanbul başta olmak üzere diğer illerden ilimize gelen, sonrasında ilimizde de yayılmaya başlayan korona virüsü tehlikesini kontrol etmek kapsamında alınmıştır. Bu karar bir cezalandırma değil, tedbir amaçlıdır. Alınan tedbirlere ve kararlara vatandaşımızın sağduyulu bir şekilde yaklaşması ve hassasiyetle uygulaması en büyük temennimizdir. Ayrıca; Cumhuriyet ve Maraş caddelerine girişlerde uygulanacak kısıtlama kararının ticari hayatı olumsuz etkilememesi ve caddelerde bulunan esnafın durumunu derinleştirmemesi için cadde girişlerinde güvenlik noktalarında vatandaşların ateş ölçer ile ateş ölçtürerek, maske ve koruyucu tedbir alıp almadıkları kontrol edilerek görece bir serbestlik sağlanacaktır. İlimizde hayata geçirilecek bu uygulama ile tüccarımızın mağduriyet yaşamaması en büyük temennimizdir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Araç, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››Van TSO'dan 'işlek caddelere kısıtlama' açıklaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: Azerbaycan'da vaka sayısı 991'e yükseldi - Haber 18:34: Vali Gürel'den Emniyet Müdürü Tuğ'a ziyaret - Haber 18:34: Putin ve Trump, petrol üretim kısıntısını görüştü - Haber 18:33: Karabük'te 34 kişiye 105 bin lira ceza kesildi - Haber 18:32: Tuzla Devlet Hastanesi'nde yıkama ve dezenfekte çalışmaları - Haber 18:19: Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler