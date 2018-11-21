Van Tso'dan Yerel Seçim Bildirisi

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:32



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:32

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, yerel seçim bildirisi yayımladı.Van TSO'dan yapılan açıklamada, Van'ın sahip olduğu potansiyelleri ile çevresindeki illerin çekim merkezi ve buluşma noktası olduğu belirtilerek, "Bu durum, Van'ın rasyonel şehircilik anlayışı çerçevesinde sürekli gelişerek büyümesini ve planlı bir kent olma ihtiyacının karşılanmasını gerekli kılmaktadır. Şehirde yaşayan insanların yaşamlarını sürdürdüğü kentleri modern ve yaşanılabilir alanlara dönüştürme konusunda çaba göstermesi gerekmektedir. Bunun için kentte yaşayan her bireyin sorumluğu olduğu kadar, siyasi partilerin de sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Kentlerin yönetim süreçlerine ilişkin fikirlerin tartışmaya açılmasının, daha güçlü kentsel yönetimlerin inşasına katkı sunacağına inanıyoruz. Van'ın; tarihsel misyonuna yakışır, modern, çağdaş, yaşanılabilir bir kent olması için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu süreçte siyasi partilerimizin de aynı sorumlulukla davranacağına olan inancımız tamdır. Aynı havayı soluyan, aynı suyu içen, aynı yolları kullanan kent yaşayanları olarak nasıl bir kentte yaşamak istediğimizi, nasıl bir belediye yönetimi istediğimizi belirleme aşamasında bizlere önemli görevler düşmektedir. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimleri kentimizin geleceğini yakından ilgilendirmektedir. Göreve gelecek yeni belediye başkanının ve oluşacak yerel meclislerin hayata geçireceği projeler ve yapacağı çalışmalar, kentimizin ihtiyaç duyduğu yerel hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve yaşanabilir bir kentin oluşmasında kilit önem arz etmektedir. Bu çerçevede siyasi partiler tarafından aday gösterilecek kişide önceliğimiz, statü, köken ayrımı yapmayan, kenti ve kentlileri bütüncül bakış açısıyla değerlendirecek, tarafsızlık ilkesini benimsemiş bir aday olması yönündedir. Kent ile ilgili hayalleri ve büyük projeleri olan, statüsünü şehir için kullanan, tarafsız çalışan, görevlerini yerine getirirken özgürce karar alabilen, halkı, sivil kurumları yönetime dahil eden, şeffaf ve siyasal polemiklerden arınmış, bu şehrin toprağından ve bu şehre ait bir belediye başkanı kentimize değer katacaktır. Bununla beraber, ilimizde hedeflenen kalkınmanın gerçekleşmesi için merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin eş güdümlü çalışması gerekmektedir. Kentin menfaatleri doğrultusunda yapılacak kollektif çalışmalar, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın önünü açarak, toplumun refahına, zenginliğine hizmet edecektir. Yeni dönemde ayrışmanın, tartışmanın, farklı bir tutumun gözlemcisi olmak istemiyoruz. Bu göreve talip olacak kişilerin söz konusu Van'ın beklentileri ve menfaatleri olunca hiçbir siyasal kaygı, endişe ya da kırmızı çizgi ortaya koymadan birlikte hareket etmesini istiyoruz. Siyasi partilerce aday gösterilecek ve akabinde hangi siyasi partiden olursa olsun seçilecek yeni başkanın bakış açısını ayrıştırıcı değil, birleştirici yönde kullanmasını arzuluyoruz" denildi. - VAN