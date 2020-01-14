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Van TSO: "Van'a hava yolu ulaşımının artırılması isteniyor"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı, uzun zamandır kent gündemini meşgul eden havayolu sefer sayıları ve uçak bilet fiyatlarına ilişkin sorunun bugüne kadar çözülemediğini açıkladı.

14.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:50Van TSO:
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı, uzun zamandır kent gündemini meşgul eden havayolu sefer sayıları ve uçak bilet fiyatlarına ilişkin sorunun bugüne kadar çözülemediğini açıkladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı M. Yasin Ertürk tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bu konuda kent dinamiklerinin tamamı sürecin içinde yer almasına ve sorunun çözümü konusunda kamuoyu oluşturmasına rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştır. Van kabuğunu kırma yolunda emin adımlarla ilerlerken, ilimizin ticaretinin, turizminin, sanayisinin, kalkınmasının en temel koşullarından olan havayolu ulaşımı konusunda çözüm üretilmesini bekliyoruz. Yeterli yolcu potansiyeline rağmen uçuş sayılarının arttırılmadı ve bilet fiyatları Türkiye ortalamasının çok üstünde seyrediyor . Ülkemize her konuda katkı sunmaya çalışan, her geçen gün büyüyen sükunetin kenti olan ve daha iyiye güzele doğru tüm kesimlerin canla başla çalıştığı, emek verdiği bir kentiz. Önceki yılların uçuş ve yolcu sayılarına bakıldığı zaman önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. Ancak bu tabloya rağmen uçak sefer sayılarının arttırılmaması, vatandaşlarımızın bölgede bulunan diğer havaalanlarına yönlendirilmelerine sebep olmaktadır. Özellikle acente firmalarımız tarafından tur organizasyonları yapılması planlanırken, uçak bileti bulunmaması, hem seyahat acentelerimizi hem de konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizi olumsuz etkilemektedir" denildi. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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