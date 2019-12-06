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Van TSO yönetimi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:50Van TSO yönetimi AA'nın
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi, yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Takva ve yönetim kurulu üyeleri, yılın fotoğraflar için oylarını kullandı.
Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy veren Takva ve yönetimi, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay" ile Ali İhsan Öztürk'ün "Çukurca'da çeltik tarlası" ve kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.
AA'nın foto muhabirlerini tebrik eden Takva, yurt içi ve yurt dışından çok iyi fotoğrafların yer aldığını belirterek, "Şunu çok iyi görebiliyoruz ki her fotoğrafta emek var. Biz de bu emeklerin karşılığı olarak fotoğraf seçimlerimizi yaptık. Bölgemiz ve ilimizde çekilen fotoğraflar tanıtımımıza büyük katkı sunmakta. Bu güzel fotoğrafları oylarken mutluluk duyduk. Yarışmada fotoğrafı bulunan tüm foto muhabiri arkadaşlara başarılar dileriz." dedi.

Güncel

Kaynak: AA

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