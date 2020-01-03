Haberler » Güncel » Van türkan'ın bağlama hayali gerçek oldu - Haber

Van türkan'ın bağlama hayali gerçek oldu

Türkan'ın bağlama hayali gerçek olduVan'ın Erciş ilçesinde, bağlama ustası Menaf Koçak, yürüme engelli Türkan Baydar'ın (45) bağlama çalmak istediğini öğrenince harekete geçti.

03.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:01
Türkan'ın bağlama hayali gerçek oldu
'ın ilçesinde, bağlama ustası Menaf , yürüme engelli Türkan Baydar'ın (45) bağlama çalmak istediğini öğrenince harekete geçti. Koçak 1 yılda yaptığı bağlamayı Baydar'a hediye etti, kendisine bağlama çalmayı da öğreteceğini söyledi.
Yeşilova Mahallesi'ndeki evinde kardeşi, kardeşinin eşi ve 4 yeğeniyle oturan Türkan Baydar, 1 yıl önce ilçede engelliler için düzenlenen programa katıldı. Burada bağlama çalmak istediğini söyledi. Bu isteği öğrenen 36 yıllık bağlama ustası ve atölye sahibi Menef Koçak, Baydar'ın hayalini yerine getirmeye karar verdi. Koçak, yaklaşık 1 yılda atölyesinde bağlama yaptı. Bu bağlamayı Türkan Baydar'a evine giderek hediye etti. Koçak, Baydar'ın sözlerinden çok etkilendiğini belirterek, Türkan çok sevindi, ben de duygulandım. Nasip olursa bağlama çalmayı da öğreteceğim dedi.
Doğuştan yürüme engelli olan Türkan Baydar da unutamayacağı bir hediye aldığını belirterek, Menaf Koçak'a teşekkür etti. Baydar, bağlamaya çalmayı en kısa zamanda öğreneceğini belirtti.
Van türkan'ın bağlama hayali gerçek oldu

Koçak, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:51   Pekcan: "Gümrük idarelerimizin fiziki koşullarını çağın gereklerine uygun olarak... - Haber
12:50   Kırklareli'nden kısa kısa - Haber
12:47   Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu Açıklaması - Haber
12:45   Kasım Süleymani'nin cesedi yüzüğünden teşhis edildi - Haber
12:44   "İşim var" dedi, öğrencileri yağmurlu havada bırakıp gitti - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 12:52:44