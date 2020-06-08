VAN Uçan balıklar, izleyenlere görsel şölen, martılara ise ziyafet sunuyor

Uçan balıklar, izleyenlere görsel şölen, martılara ise ziyafet sunuyorDÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden İnci Kefali'nin zorlu yolculuğu, vatandaşlara görsel şölen sunmaya devam ediyor.

08.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:31
Uçan balıklar, izleyenlere görsel şölen, martılara ise ziyafet sunuyor
DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden İnci Kefali'nin zorlu yolculuğu, vatandaşlara görsel şölen sunmaya devam ediyor.
Neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan İnci Kefali, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak, 12 ayrı noktadan göle dökülen akarsulara yumartalarını bırakmak için yaklaşık 1 ay önce başlattığı göçünü sürdürüyor.
Önüne çıkan engelleri adeta uçarcasına aşan İnci Kefali, izleyenlere görsel şölen, dere kenarlarına akın eden martılara ise adeta ziyafet sunuyor.
Van ve bölge illerdeki vatandaşların yoğun ilgisini gören balık göçünün bir dünya harikası olduğunu belirten Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir, Van ile Bitlis'in daha etkili tanıtımlar yapması gerektiğini söyledi. Tunçdemir, "Ben herkesi bu balık göçünü görmeye davet ediyorum. Balıkların bu zorlu göçü, bana göre dünya harikası. Ama maalesef kendi bölgemizdeki bu dünya harikasını iyi pazarlayamıyoruz. Yetkililerimize ve bize düşen görev, doğa güzelliğimiz İnci Kefali'mizi, balık göçümüzü, dünyaya ve ülkemize anlatmaktır. Başta, ülkemiz insanlarının buraya gelmesi gerekiyor. Ondan sonra tüm dünya ülkelerine bunu anlatıp, tanıtmalıyız" dedi.
Balıkların göçünü izlemek için Bitlis'ten geldiğini söyleyen Kübra Acar da bu güzelliği ilk defa keşfettiğini belirtti. Acar, "Muhteşem bir atmosfer. Burayı herkesin görmesi lazım. Balıkların zıplamasını, martıların onları avlamasını herkes görmeli. Muhteşem bir görsel şölen" diye konuştu. VAN Uçan balıklar, izleyenlere görsel şölen, martılara ise ziyafet sunuyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Van Gölü, Van, Güncel, Haber

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