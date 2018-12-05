Van Usulsüzlük Yapılan İhalenin Gelirinin PKK İçin Kullanıldığı İddiası 10 Gözaltı

Van
'da usulsüz yapılan ihalenin kazancının terör örgütü PKKKCK'nın desteklenmesine yönelik kullanıldığı iddiasıyla 5 ilde düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yapılan bir ihalede usulsüzlük yapıldığı ve ihaleden gelen paranın da terör örgütü PKKKCK'nın desteklenmesi amacıyla kullanıldığının tespiti üzerine operasyon düzenlendi. Van merkezli İstanbul
, İzmir
, Diyarbakır
ve Muş
'ta düzenlenen baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:16