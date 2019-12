Van vali bilmez -van maalesef uyuşturucu ve kaçak sigarada türkiye rekoru kırdı

Vali Bilmez: Van maalesef uyuşturucu ve kaçak sigarada Türkiye rekoru kırdıVAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2019 yılında Van'ın uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmesinde Türkiye rekoru kırdığını söyledi. Jandarma ve Emniyet bölgesinde yapılan terör operasyonlarında büyük başarı elde edildiğini belirten Vali Bilmez, "Jandarma bölgesinde 28 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ olarak yakalandı. Polis, jandarma ve ailelerin desteğiyle PKK'nın dağ kadrosundan toplam 54 teröristin ikna edilerek teslim olması sağlandı. 150 teröristin ikna olması için ise ailelerle görüşme sürüyor. 'dedi.Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla Edremit İlçesindeki bir kahvaltı salonunda 2019 yılı asayiş genel değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve kentte görev yapan gazeteciler katıldı.2019 yılında Van'da Emniyet ve Jandarma bölgesinde meydana gelen asayiş ve terör olaylarını değerlendiren Vali Bilmez, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmesinde Van'ın Türkiye rekoru kırdığını ifade etti. Bilmez, yapılan çalışmlar sonucunda, Jandarma bölgesinde 39, emniyet bölgesinde ise 15 teröristin ikna edilerek teslim alındığını açıkladı.SON 9 AYDA 83 BİN 160 KAÇAK GÖÇMENE İŞLEM YAPILDI, 587 ORGANİZATÖR YAKALANDI2020 yılının Van için güvenli ve huzurlu bir yıl olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Vali Bilmez, Van'da 2019 yılında kendisini etkileyen en önemli olayın 17 göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazası olduğunu dile getirdi.Vali Bilmez," Eğer bu olay olmasaydı 2019 yılında ölümlü trafik kazalarımız ciddi anlamda azalmıştı. Ama tek bir olayda 17 göçmenin hayatını kaybettiği, başka bir olayda da 5 göçmenin hayatını kaybettiği 2 acı trafik kazası olayımız meydana geldi.14 kişilik minibüse 67 kişinin sığdırıldığı trafik kazasında yoldan çıkan aracın şarampole düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de büyük kısmı ağır olmak üzere yaralandı. Bu suçu işleyen kişi hemşehrimizdi, Gürpınarlıydı. O da hayatını kaybetti ve 7'inci defadır yakalanıyordu. Daha önce jandarma ve emniyet tarafından 6 defa yakalanmış ve hakkında işlem yapılmış bir kişiydi. Onun için insan kaçakçılığındaki cezaların artırılması için başta Adalet Bakanlığımız olmak üzere bütün yetkililer nezdinde ciddi anlamda girişimlerde bulunduk. Bize verilen bilgiye göre de cezanın alt ve üst limitlerinin değiştirilerek, bunların tutuklanmasına sağlayacak bir düzenlemeyi yapılacağı söylendi. Biz de o düzenlemenin bir an önce yasalaşması için umutla bekliyoruz. Bu yıl Nisan ayından bu yana ilimizde 83 bin 160 göçmene işlem yapılmıştır. Bunların 44 bin 883'ünü il, ilçe merkezlerinde, köylerde yakalanan ve göç idaremizce hakkında işlem yapılan göçmenler oluşturuyor. 38 bin 277'si ise sınır bölgesinde yakalanıp, geldiği yere geri gönderilen göçmenler. Son bir yıl içerisinde insan kaçakçılığı yapan 597 organizatör yakalandı. Bunların büyük kısmı tutuklandı, bir kısmı da daha sonra tahliye edildi. Bunlarla ilgili adli işlemler de devam ediyor. Yakalanan kişi sayısı az değil. Ama cezaların caydırıcı olmaması, işimizi oldukça zorlaştırıyor. İnşallah beklenen düzenleme gelirse daha da rahatlar. 'dedi.SON BİR YILDA 39 PKK'LI İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU, 28 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜTeslim, öldürülen ve sağ yakalanan teröristlerle ilgili önemli bilgiler veren Vali Bilmez, "Bu yıl terörle mücadelede önemli bir yıl oldu. Van halkının bu konuda ciddi bir desteği, özellikle çocukları dağda olan ailelerin büyük destekleri oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu jandarma bölgesinde 2019 yılında 28 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ olarak yakalandı. Ailelerin desteğiyle PKK'nın dağ kadrosunda olan 39 terörist, ikna edilerek teslim olması sağlandı. Bunun için gerçekten ailelere teşekkür ediyorum. Şu an 150'ye yakın teröristin teslim olması için güvenlik kuvvetlerimizin ailelerle görüşmeleri devam ediyor. İnşallah onlardan da olumlu haberler getiririz. Onları da anneleriyle buruşturup, o annelerin İnşallah gözyaşlarına engel oluruz." diye konuştu.Vali Bilmez, Van'da bu yıl jandarma bölgesinde ise düzenlenen 2 bin 238 operasyonda ve meydana gelen 238 olayda toplam 53 teröristin ikna, sağ ve ölü ele geçirildiğini açıkladı. Vali Bilmez, "Jandarma bölgesindeki operasyonlarda 58 uzun namlulu tüfek, 2 makineli tabanca, 6 tabanca, 2 roketatar, 219 el bombası, 28 el yapımı patlayıcı 156 roketatar mühimmatı, 240 roketatar sevk fişeği, 22 telsiz, 3 bin 800 kilo patlayıcı madde, 311 tüp, 7 gece görüş dürbünü ve çok miktarda muhtelif yaşam malmezesi ele geçirilmiştir. Jandarma bölgesinde 861 olayda 18 bin 349 düzensiz göçmen ve 343 organizatör yakalanmış. 715 olayda 1 milyon 95 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiş ve 982 kişi sigara kaçakçılığından dolayı gözaltına alınmış. 286 olayda 33,5 kilo metamfetamin, 336 kilo esrar, 1 kilo sukut esrar, 886 kilo eroin, 9 kilo afyon sakızı, 196 bin uyuşturucu hap, 20 bin 548 gram morfin ele geçirilmiş ve 376 şüpheli yakalanmıştır. Jandarma bölgesinde 190 trafik kazası meydana gelmiş, 24 kişi vefat etmiş. Bunun 17'ni bir defada meydana gelen, birinde de 5 kişinin hayatını kaybettiği göçmen kazaları. Meydana gelen trafik kazalarında 570 şahıs yaralanmış, trafik denetimlerinde 221 bin araç ve sürücü kontrol edilmiş, 4 bin 700 sürücüye 3 milyon 500 bin TL para cezası uygulanmış, 2 bin 782 araç trafikten men edilmiştir." ifadelerini kullandı.EROİN VE KAÇAK SİGARADA MAALESEF VAN, TÜRKİYE REKORU KIRDIVali Bilmez, Emniyet Müdürlüğü bölgesinde ise asayiş olaylarında bir önceki yıla göre az bir düşüş yaşandığını kaydederek, "Bu yıl kaçakçılıkla mücadelede 5 ton 231 kilo eroin, 346 kilo esrar, 3 kilo Afyon sakızı, 92 kilo civarında metamfetamin, 3 bin hap, çok az bir miktar Hint keneviri ele geçirilmiş. Toplam 711 organizatör veya şüpheli yakalanmış, bunlardan 281'i tutuklu. Kaçakçılıkta ise 1 milyon 283 bin kaçak sigara yakalanmış. Maalesef bunda da Türkiye'de birinciyiz. 5,5 ton civarında kaçak akaryakıt yakalanmış. Geri kalan çay kaçakçılığı, nargile tütünü, bin cep telefonu, 23 kilo da İran'dan getirilen kaçak safran, 13 tabanca, bir av tüfeği yakalanmış. Kaçakçılıkla ilgili de bin 800 şüpheliye işlem yapılmış, bunlardan 134'ü tutuklu. Polis bölgesinde 7 ölümlü, 1250 de yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş. 2 bin 446 kişi bu kazalarda yaralanmış. Bir önceki yılla kıyasladığımızda yüzde 50 civarında bir düşüş var. Emniyet bölgesinde 362 bin araç yıl boyu denetlenmiş, trafikten men edilen araç ise 3 bin 166. Yapılan çalışmalarda 792 kişiye işlem yapılmış. Aranan 156 şahıstan 104 ü yakalandı ve şu an tutuklu. Polisin aileleriyle görüşerek ikna çabası sonucu ise 15 terörist teslim olmuşturö dedi.Toplantıda söz alan, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de, yaptıkları operasyon ve çalışmaları anlattı.