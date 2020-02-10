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Van Valiliği, Çaldıran'daki donma ve Bahçesaray'daki çığ olayıyla ilgili açıklama yaptı

Van Valiliğince, Çaldıran ilçesinde "Düzensiz göçmenlerin donarak yaşamını yitirdiği" ihbarı ve çığın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklama yapıldı.

10.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:30Van Valiliği, Çaldıran'daki donma ve Bahçesaray'daki çığ olayıyla ilgili açıklama yaptı
Valiliğince, ilçesinde "Düzensiz göçmenlerin donarak yaşamını yitirdiği" ihbarı ve çığın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, Çaldıran'da 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının geldiği bölgeye bugün saat 08.00 itibarıyla AFAD tarafından 2 ekip gönderildiği belirtildi.
Ekiplerin ilçe jandarma komutanlığında yapılacak değerlendirme sonrası uygun görülürse bölgede çalışma başlatacağı bildirildi.
'daki çığ düşmesi
Açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ bölgesine de teknik heyet ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarılarak, "Teknik heyet, Kayaboğazı Jandarma Karakolunda değerlendirme yaptıktan sonra yolun açık olma durumuna göre çığ bölgesine ulaşabilirse gerekli inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra çalışmaya başlanıp başlanmayacağı konusunda karar verecek." denildi.
Kapalı bulunan Van-Çatak kara yolunun Elmacı bölgesinde düşen çığın temizlenmesi için karayolları ekiplerinin de sabah saatlerinde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, şehirler arası kapalı yol bulunmadığı vurgulandı.

Bahçesaray, Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: AA

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