27.06.2019 16:20
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Van Valiliğinden 15 günlük yasaklama

Van Valiliğinden 15 günlük yasaklama

Van Valiliği, 15 gün süre ile kentin coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Van Valiliği , 15 gün süre ile kentin coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 28 Haziran 2019 tarihinden geçerli 12 Temmuz 2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. her türlü eylem ve etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A-C maddeleri ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır" denildi. - VAN
Kaynak: İHA
Van Valiliği , Van , 3. Sayfa

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