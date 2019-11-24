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Van Valiliğinden '15 günlük' yasaklama

Van Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

24.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:59Van Valiliğinden '15 günlük' yasaklama
Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 25 Kasım 2019 tarihinden geçerli 9 Aralık 2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, anket, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır" denildi. - VAN

Van Valiliği, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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