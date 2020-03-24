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Van Valiliğinden '15 günlük' yasaklama

Van genelinde bazı eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

24.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:11
Van Valiliğinden '15 günlük' yasaklama
Van genelinde bazı eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van ili coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda, 24 Mart 2020 tarihinden geçerli 7 Nisan 2020 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması yasaklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Van, 3. Sayfa

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