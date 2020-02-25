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Van Valiliğinden 'deprem yardımına engel' açıklaması

Van Valiliği, "HDP'li belediyelerin Başkale'ye gönderdiği deprem yardımına engel" olunduğu iddialarına ilişkin basın yazılı bir açıklama yaptı.

25.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:10Van Valiliğinden 'deprem yardımına engel' açıklaması
Valiliği, "HDP'li belediyelerin 'ye gönderdiği deprem yardımına engel" olunduğu iddialarına ilişkin basın yazılı bir açıklama yaptı.

Van valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ""HDP'li belediyelerin Başkale'ye gönderdiği deprem yardımına engel"olunduğu iddialarına ilişkin basın açıklamasıdır. 23 Şubat 2020 Başkale'de meydana gelen depremlerden dolayı, Başkale Kaymakamlığı bünyesinde kriz merkezi oluşturulmuştur. Tüm arama, kurtarma ve yardım faaliyetleri bu kriz merkezinin koordinesinde yapılmaktadır. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve hayırsever vatandaşlarımızın depremzedelere yapacakları her türlü ayni yardımlarını Van AFAD Müdürlüğü veya Başkale Kriz Merkezi Yardım Deposuna teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edilen tüm yardımlar tasnif edilerek ihtiyaç sahiplerine kriz merkezinin koordinasyonunda teslim edilmektedir. Kurum ve kişilerin sahada doğrudan ayni yardım dağıtmalarına müsaade edilmemektedir. Başkale'ye gelen bazı siyasi parti yetkilileri beraberlerine getirdikleri bir kısım ayni yardımları, kriz merkezine teslim etmeden geri götürmüşlerdir" ifadelerine yer verdi. - VAN

Başkale, Deprem, Van, Yaşam

Kaynak: İHA

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