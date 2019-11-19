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Van Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı

Van Valiliği, Vali Mehmet Emin Bilmez'in ismini kullanarak para talebinde bulunanlara karşı vatandaşı uyardı.

19.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:53Van Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı
Van Valiliği, Vali Mehmet Emin Bilmez'in ismini kullanarak para talebinde bulunanlara karşı vatandaşı uyardı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mehmet Emin Bilmez ve özel kalem müdürünün adını kullanarak iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar gibi kuruluşlar aranmak suretiyle engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alımı için yardım talebinde bulunulduğu yönünde valiliğe bilgiler geldiği belirtildi. Açıklamada, "Valiliğimizin bu tür taleplerde bulunması kesinlikle söz konusu değildir. Bu nedenle bu tür yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve haklarında kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - VAN

Güncel

Kaynak: İHA

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