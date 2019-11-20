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Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Van Valiliği, son günlerde iş adamları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarını Valilik adına arayıp yardım talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

20.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:08Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Van Valiliği, son günlerde iş adamları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarını Valilik adına arayıp yardım talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mehmet Emin Bilmez ve özel kalem müdürünün adını kullanarak iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar gibi kuruluşları arayarak engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alımı için yardım talebinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.
Valiliğin bu tür taleplerde bulunmadığı aktarılan açıklamada, yardım talep edenlere itibar edilmeyerek kolluk kuvvetlerine bildirilmesi istendi.

Van Valiliği, Güncel

Kaynak: AA

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