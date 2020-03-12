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Van Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı

Van Valiliği, dolandırıcılık konusunda vatandaşı uyardı.

12.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:54
Van Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı
Van Valiliği, dolandırıcılık konusunda vatandaşı uyardı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve özel kalem müdürünün adını kullanarak iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar gibi kuruluşlar aranmak suretiyle çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve depremzedeler için yardım talebinde bulunulduğu yönünde valiliğimize bilgiler intikal etmektedir. Valiliğimizin bu tür taleplerde bulunması kesinlikle söz konusu değildir. Bu nedenle bu tür yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve haklarında kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Van Valiliği, Emin Bilmez, Van, 3. Sayfa

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