Haberler» 3. Sayfa» Haber

Van Valiliğinden kazayla ilgili açıklama

Van Valiliği, 17 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili bir açıklama yayımladı.

18.07.2019 19:58 Van Valiliğinden kazayla ilgili açıklama
Van Valiliği, 17 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili bir açıklama yayımladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İpekyolu ilçesi Ilıkaynak Mahallesi mevkiinde tali yolda 18.07.2019 günü, minibüs içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ölümlü ve yaralamalı tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Sürücü G.S. sevk ve idaresindeki 76 AAC 296 plaka sayılı minibüsün, sürücünün dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına devrilmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. Minibüste biri Türk vatandaşı olmak üzere 67 kişi olduğu tespit edilmiştir. Kaza sonucu sürücü ile birlikte 17 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi ise yaralı olarak kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olay sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edilmiştir. Yapılan araştırma neticesinde sürücü G.S., 1995 Gürpınar doğumlu olup hakkında, 4 defa Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, 2 defa Van Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan, ayrıca Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 'Mala Zarar Verme' suçundan işlem yapılmıştır. Olayla İlgili tahkikat devam etmekte olup, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi. - VAN
Kaynak: İHA
Van Valiliği, Van, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:47   Tadilat yaparken elektrik akımına kapıldı
22:45   Ekipler zor koşullarda hastaya ulaşarak ambulansa teslim etti
22:45   AFAD ekipleri selde 40 vatandaşı kurtardı
22:06   Alanya'da kaçak ve sahte içki operasyonu
22:03   3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
21:49   Ataşehir'de üç katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
21:46   Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı...