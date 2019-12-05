Haberler » Güncel » Van Valisi Bilmez, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Van Valisi Bilmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:40Van Valisi Bilmez, AA'nın
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bilmez, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy veren Vali Bilmez, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını seçti.
AA'nın muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Bilmez, birbirinden güzel ve anlamlı olan fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirtti. Bilmez, "Her fotoğrafta emek var. Yarışmaya girmeye hak kazanan tüm foto muhabirlerini kutluyorum. Anadolu Ajansı ve tüm ekibini de hayatın her anını, birbirinden güzel ve özel görsellerle doğru ve tarafsız şekilde aktarmaya çalıştığı için tebrik ediyorum." dedi.

Ali İhsan Öztürk, Anadolu Ajansı, Emin Bilmez, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:33 (ARŞİV) İstanbul'un turist sayısı son 5 yılın zirvesine ulaştı - Haber
14:33 DHA YURT BÜLTENİ-18 - Haber
14:33 Adana 6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, adana'da bulundu - Haber
14:32 Bakan Turhan: 2019'da 391 makine ve ekipmanı Karayollarımıza kazandırdık - Haber
14:27 Başkan Arı'nın eşi Melek Arı'dan okullara ziyaret - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
13:54 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Haber
13:09 Erol Olçok'un ailesi: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
5.12.2019 14:36:32